西垣匠、実写映画『ブルーロック』成早朝日役も「なかなかボールと友達になれず…」苦難を告白
俳優の西垣匠が7日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』製作報告会に登壇した。本作で成早朝日役を演じた思いを語った。
【集合ショット】高橋文哉＆高橋恭平ら出演者が大集合！『ブルーロック』製作報告会の模様
本作は、累計5000万部を突破した、週刊少年マガジンにて連載中の大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸／作画：ノ村優介）が原作。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが、たった一つの座を懸けて生き残りを争うサバイバルストーリー。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務める。
西垣は「僕も『ブルーロック』という原作が大好きで、一読者として楽しんでいました」と話すと、「いざ自分が出演させていただくとなると、本当に球技がダメでして…（笑）。なかなかボールと友達になれず…上達することができなかった」と告白。
クランクインまで苦しい時間を過ごしたというが「僕はフェンシングをやっていたんですが、スポーツをやっている時ならではの高揚感やヒリヒリ感が、撮影を通じてありました。不安もあったんですけど、すごく楽しかったです」と充実した期間だったことを語った。
製作報告会には、主演高橋文哉（潔世一役）、櫻井海音（蜂楽廻役）、高橋恭平 （千切豹馬役）、野村康太（國神錬介役）、橘優輝（我牙丸吟役）、石川雷蔵（雷市陣吾役）、岩永丞威（伊右衛門送人役）、櫻井佑樹（今村遊大役）、倉悠貴（吉良涼介役）、松橋真三プロデューサーが登壇も登壇した。浅野竣哉（久遠渉役）は体調不良で欠席となった。
製作報告会では、窪田正孝が“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者 ・絵心甚八（えご・じんぱち）役を演じることが発表された。また、映画公開日が8月7日となることも明かされ、新ビジュアルも解禁となった。
