強い寒気の影響で、７日は北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となり、東京２３区内でも雪が降った。

衆院選投開票日の８日は一層強い寒気が流れ込み、９日にかけて降雪のピークを迎える見通しで、気象庁が警戒を呼びかけている。

同庁によると、７日午後６時までの２４時間降雪量は、北海道幌加内町５１センチ、新潟県関川村３１センチなどとなった。８日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北陸８０センチ、近畿と中国７０センチ、北海道と東北５０センチ、東海と九州北部４０センチ、関東甲信３０センチ、四国２５センチ。東京２３区でも、５センチの降雪が予想される。

冬型の気圧配置は９日午後から緩み始める見込み。

◇

日本海側を中心とした大雪の影響で、除雪作業中とみられる死亡事案が相次いだ。

７日午後２時頃、新潟県魚沼市大沢、無職女性（７８）が自宅敷地内の車庫近くで雪に埋もれているのを消防隊員が発見し、その場で死亡が確認された。女性はスコップを持って倒れていたという。

秋田県大館市長走では６日午後１０時２０分頃、会社員男性（５２）が、自宅の車庫の軒下で雪に埋もれているのを発見され、死亡が確認された。近くにスコップやはしごがあり、大館署は、男性が除雪中に落雪に巻き込まれたとみている。