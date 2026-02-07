ÇòË²ÇÕ¡¢½é¤ÎÃË½÷Æ±»þ³«ºÅ¡¡¹ñºÝÁêËÐ¡¢Ìó1700¿Í»²²Ã
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹ËÇòË²¤ÎÇòË²æÆ¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝÁêËÐÂç²ñ¡ÖÂè16²óÇòË²ÇÕ¡×¤¬7Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¼Â»Ü¡£Ìó20¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÌó1700¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢½é¤ÎÃË½÷Æ±»þ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÇòË²¤µ¤ó¤Ï¡¢2036Ç¯²Æµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Î¼Â»Ü¶¥µ»Æþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¡Ö»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¸ÞÎØ¶¥µ»¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ÁêËÐ¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£º£½©¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Î¾Ò²ð¤È¤·¤Æ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£