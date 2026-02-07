おのののか、夫撮影の親子ショットに反響続々「娘さん可愛すぎ」「雰囲気そっくり」
【モデルプレス＝2026/02/07】タレントのおのののかが2月6日、自身のInstagramを更新。夫で競泳の塩浦慎理選手が撮影した親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳美人タレント「雰囲気そっくり」長女との2ショット
おのは「夫が良いカメラで撮ってくれて 娘がハートで可愛くしてくれた写真 笑」とつづり、塩浦選手が撮った娘との微笑ましい姿を公開。両手を頬に添えて笑顔を見せるおのと、その横で手でハートマークを作る娘の姿を投稿した。また「そういえば 会う人みんなに髪の毛伸びたねって言われる」「うん、伸びた」と自身の変化についても記している。
この投稿に「雰囲気そっくり」「家族仲良しなのが伝わってくる」「娘さん可愛すぎ」「愛に溢れてる」「娘さんのハートが可愛すぎる」「旦那さんの愛を感じる写真ですね」「やっぱりお美しい」「幸せいっぱいの笑顔で最高」などの声が寄せられている。おのは夫で競泳の塩浦選手と2020年9月に結婚。2021年10月に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳美人タレント「雰囲気そっくり」長女との2ショット
◆おのののか、娘との2ショット披露
おのは「夫が良いカメラで撮ってくれて 娘がハートで可愛くしてくれた写真 笑」とつづり、塩浦選手が撮った娘との微笑ましい姿を公開。両手を頬に添えて笑顔を見せるおのと、その横で手でハートマークを作る娘の姿を投稿した。また「そういえば 会う人みんなに髪の毛伸びたねって言われる」「うん、伸びた」と自身の変化についても記している。
◆おのののかの写真に反響
この投稿に「雰囲気そっくり」「家族仲良しなのが伝わってくる」「娘さん可愛すぎ」「愛に溢れてる」「娘さんのハートが可愛すぎる」「旦那さんの愛を感じる写真ですね」「やっぱりお美しい」「幸せいっぱいの笑顔で最高」などの声が寄せられている。おのは夫で競泳の塩浦選手と2020年9月に結婚。2021年10月に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】