中川翔子、夫との初デートで遭遇した芸能人を告白「江ノ島に行ったんですけど…」
【モデルプレス＝2026/02/07】歌手でタレントの中川翔子が、7日放送のフジテレビ系新料理バラエティ番組「ミキティダイニング」（10時25分〜）に出演。夫との初デート中に遭遇した芸能人を明かした。
2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年9月に双子男児を出産した中川。結婚前のデート事情について話題が及ぶと「最初のデートは江ノ島に行ったんですけど、目の前でエガちゃんがロケやっていて」と夫との初デートでお笑いタレントでYouTuberとしても活躍する江頭2：50と遭遇したと明かした。
中川は「こうやって隠れて走り抜けて…」と江頭から身を隠すようにその場を去ったと告白。すると共演者から「それはびっくりしたね」とリアクションしていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
◆中川翔子、夫との初デートで江頭2：50と遭遇
◆中川翔子、江頭2：50と遭遇した際のエピソード告白
