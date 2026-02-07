◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ４―５）鹿島（７日・味の素スタジアム）

シーズン移行に伴い、６月まで行われる特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の開幕節が行われ、昨季王者の鹿島は１―１で９０分間を終えたＰＫ戦で４―５で敗れ、規定によりＰＫ負けで獲得勝ち点１となった。

＊ ＊ ＊

鹿島のＤＦキムテヒョンが加入後初ゴールとなる値千金の同点弾を決めた。

退場で前半４１分に１人少なくなった直後、アディショナルタイム１分に右ＣＫのこぼれ球を利き足とは逆の右で決めた。

「（ゴールを決めた）瞬間はうれしかったが、勝ち点１を望んでいたわけではないので。修正しないといけないし、引き分けは本当に残念」と笑顔は少なかった。それでも、最低限の勝ち点獲得に貢献するゴールとなった。

ＰＫ戦では３番手で登場し、相手ＧＫの逆を突くキックでネットを揺らした。鹿島は自陣からのビルドアップにより注力して今大会に臨む姿勢を打ち出しており、数的不利となっても見せた粘りの守備に加え、攻撃の起点としても重宝されていく存在になりそうだ。

次節は初勝利を目指すホーム開幕戦の横浜ＦＭ戦（１４日・メルスタ）。背番号３は「ホームの試合なので、相手に何もやらせない、圧倒的な試合をしたい」と勝利を見据えた。