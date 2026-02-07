

MISAMO

ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが7日、都内で行われたMISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』発売記念イベント「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」に登場した。アルバム『PLAY』ついてトークセッションを⾏った。

MISAMO JAPAN 1st ALBUM 『PLAY』 リリース記念 リスニングパーティーは、2⽉7⽇から2⽉9⽇まで、東京・クレインズ6142で、アルバム 『PLAY』の世界観を体感できるポップアップイベント。『PLAY』の⾐装展⽰やフォトスポット、ミュージックビデオのセット展⽰、サイン⼊り台本、物販、そしてMISAMOへ⼿紙を届けることができるポストなどコンテンツが登場。

Listening Partyに登場したMINA、SANA、MOMOの３人。

前作から約1年3ヶ月ぶりとなるアルバム『PLAY』は、「演劇」が大きなテーマとなっている。前作のクールでパワフルな路線から一転、今作は「皆さんを元気づけるような明るい世界観」を表現したという。

アルバムのリード曲「Confetti」について、MINAは「うまくいかない日でも、どうにかなると前を向けるよう、1日の終わりに自分自身へエール応援歌」だと紹介。MVではメンバーそれぞれが6着もの衣装を身にまとっており、舞台衣装風からホラーテイストまで、視覚的にも「演劇」の世界を楽しめる仕上がりとなっている。

ダンスについても、MOMOは「皆さんが真似しやすい振り付けになっている」と語り、会見中にはサビ部分の手を振る可愛らしいポーズを直々にレクチャーする場面も見られた。

現在TWICEのワールドツアーの真っ只中にある彼女たちだが、多忙な日々の中での癒やしについて問われると、SANAは「メンバーと一緒に外出して、その国ごとの美味しいものを食べに行くこと」と笑顔を見せた。また、バレンタインが近いことにちなみ、メンバー同士で贈りたいプレゼントを聞かれたMINAは「個人的に大好きな、とろける生チョコ」と答え、会場を和ませた。

MVでウサギに変身していた３人。自分たちを動物に例えると聞かれたMOMOが、「（自分は）昔から言われているタヌキ」、SANAが「ハムスター」、MINAが「ペンギン」とそれぞれを分析 。MVではウサギに変身したことに触れ、「誰もウサギ（に似ている人）はいないですね」と笑い合うなど、3人の仲睦まじい空気感が終始漂っていた。