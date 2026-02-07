カワサキ 超レトロな「新・大型バイク」実車公開へ！

2026年2月3日、カワサキモータースジャパン（以下、カワサキ）は、3月に開催される「第42回大阪モーターサイクルショー2026」および「第53回東京モーターサイクルショー2026」（通称：MCS2026）への出展概要を発表しました。

今年のカワサキブースのテーマは、「乗るカワサキ」「着るカワサキ」。

【画像】超カッコいい！ これが超レトロな「新・大型バイク」です！（48枚）

単なる車両展示にとどまらない、ブランドの世界観を総合的に体感できる構成となります。

そして、そのブースの主役の一台といえるのが、同年2月14日に発売を控える新たな「Z900RS SE」です。

Z900RS SEのベースとなる「Z900RS」は、伝説の名車「900 Super Four（Z1）」をオマージュしたネオレトロスタイルによって、2018年の登場以来、大型ロードスポーツクラスで圧倒的な人気を誇るモデルです。

そして今回の2026年モデルでは、エンジン、シャシ、電子制御を全面的にアップデート。

新たに電子制御スロットルバルブ（ETV）を採用することで、低回転域の滑らかさと高回転域のエキサイティングな吹け上がりを両立しました。

さらに、IMU（慣性計測装置）を用いたコーナリングマネジメント機能（KCMF）や、アップ／ダウン対応のクイックシフター（KQS）、高速巡航を快適にするエレクトロニッククルーズコントロールなど、最新のライダーサポート技術が惜しみなく投入されています。

くわえて日本国内仕様では、日本人の体格に合わせてローシートを標準装備とし、ナローハンドルバーと組み合わせることで、コンパクトで馴染みやすいライディングポジションを実現しているのも特徴です。

そして冒頭で取り上げた、シリーズ最上級モデルのZ900RS SEは、ベース車の基本性能の向上に加え、豪華装備で武装した特別な一台です。

足回りにはブレンボ製ブレーキパッケージとオーリンズ製リアサスペンションを奢り、外装には往年のZ1を彷彿とさせるオレンジとメタリックブラックの「ファイヤーボール」カラーを採用。

専用のサイドカバーエンブレムやゴールドのホイールが、SEならではのプレミアム感を際立たせています。

また実用面でも進化しており、USB Type-C電源ソケットに加え、GPS対応の前後2カメラドライブレコーダーを標準装備。

走る楽しさだけでなく、現代の交通事情に即した安心感も提供します。

この新しいZ900RS SEの車両価格（消費税込）は、183万7000円です。

今回のカワサキブースには、Z900RS SE以外にもファン垂涎の注目モデルが並びます。

特に話題を集めそうなのが、「Z1100 SE」および「Ninja 1100SX SE」の展示で、従来の1000ccクラスからの排気量アップを果たした新型モデルの実車が確認できる、貴重な機会となるでしょう。

また、Z900RSシリーズからは、クラシックな装いの「Z900RS Black Ball Edition（ブラックボールエディション）」や「Z900RS CAFE（カフェ）」も展示されます。

このほか、「MEGURO K3」「W230」といったクラシックモデルから、「ELIMINATOR SE」「Ninja 500」、次世代の「Ninja 7 Hybrid」まで幅広いラインアップを展開。

さらに、カワサキエンジンを搭載したイタリアの高級ブランド「bimota（ビモータ）」からは、ハブステアリング機構を持つ「TESI H2 TERA」や「KB998 Rimini」といった希少なモデルも持ち込まれます。

このように、「乗るカワサキ」のテーマ通り、多くのモデルで足つき確認が可能。

そして「着るカワサキ」として設置される「カワサキ プラザアパレルコーナー」では、ウェアやグッズをその場で購入することもできます。

見て、跨って、買い物も楽しめるカワサキブースは、春のツーリングシーズンに向けて、バイク熱を一気に高めるスポットとなりそうです。

※ ※ ※

カワサキの出展する各モーターサイクルショーの開催日程は、以下の通りです。

■第42回 大阪モーターサイクルショー2026 日程：3月20日（金・祝）〜3月22日（日） 会場：インテックス大阪 2号館

■第53回 東京モーターサイクルショー2026 日程：3月27日（金）〜3月29日（日） 会場：東京ビッグサイト 西2ホール