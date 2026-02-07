中国地方はどうなる？

気象庁によりますと、中国地方では、あす（８日）明け方から夜のはじめ頃にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 雪雨シミュレーション

日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まり、８日は中国地方の上空約５０００メートルに、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

山陰では８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するということです。

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。



▶７日（土）～１０日（火）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

７日（土）

【中国地方】

８日にかけて中国地方には発達した雪雲がかかり、短い時間に降雪が強まって積雪が急速に増える見込みです。



８日明け方から夜のはじめ頃にかけて平地も含めた広い範囲で警報級の大雪のおそれがあるということです。



７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ７０センチ

山陽 平地 ３０センチ

山陰 山地 ７０センチ

山陰 平地 ５０センチ



が予想されています。

８日（日）

８日（日）午後

９日（月）

９日（月）午後

１０日（火）

１０日（火）午後

