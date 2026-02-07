【義母！2週間預かって】義母は浪費家でわがままでイジワル！最悪の三拍子…＜第7話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第7話 義母には甘く、嫁には厳しく
【編集部コメント】
コウタさんだけでなく、義兄も「親には甘く、嫁には厳しい」タイプなのですね……。義姉の解決策も一時的なものですし、きっと義兄に気持ちを抑えつけられているのでしょう。どちらも「金がもったいない」「親は子どもが引き取るのが当然」といった節約＆世間体が大切タイプとは、この親にしてこの子ありといった感じですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
