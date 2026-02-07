¤Þ¤µ¤«¤ÎTV±Ç¤ê¹þ¤ß¡ª±ØÊÛ¤Î¹ÔÎóÊÂ¤Ö¡ÖGLAY¡×TERU¤ËÈ¿±þÂ³¡¹¡Ö¤³¤ó¤Ê´ñÀ× ¾Ð¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë¤È¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¥À¥ÀÏ³¤ì¡×
³«Å¹Á°¤ËÊÂ¤Ö»Ñ¤Ë¡ÖTERU¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤ÎTERU¤¬ËÌ³¤Æ»¤Î±ØÊÛ¤ËÊÂ¤Ö»Ñ¤¬TV¤Ë±Ç¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BS¥Õ¥¸¡Ö¿¢Ìî¿©Æ² ¤Õ¤ë¤µ¤È±ØÊÛºî¤ê¤ÎÎ¹ Âè3ÃÆ ËÌ³¤Æ» Æ»Æî¤¤¤µ¤ê¤ÓÅ´Æ»ÊÔ¡×(ºòÇ¯10·î26ÆüÊüÁ÷)¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç7ÆüÊüÁ÷¡£
¡¡TERU¤ÏX¤Ç¡Ö±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿^_^ #¿¢Ìî¿©Æ²¡×¤È¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤Î±ØÊÛÈÎÇä³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢±Ø¤Î¹½Æâ¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¼«¿È¤¬±Ç¤ê¤³¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´ñÀ× ¾Ð¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö³Î¤«¤ËTERU¤µ¤ó¤À¡Ä¡ª¡×¡Ö¤ª¹Ôµ·¤è¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éTERU¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥éÊü¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë¤È¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£