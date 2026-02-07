¡ÖÎÏ´¶¤Î³ä¤Ë¶¯¤¤µåÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î21ºÐº¸ÏÓ¤¬à¥®¥ã¥Ã¥×ÅêË¡á¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡ÂÇ·âÅê¼ê¤Ç¤Û¤Ü´°àúÅêµå¡¡ÁÀ¤¦¼¡¥¯¡¼¥ëAÁÈ¾º³Ê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê7Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¼¯»ùÅç¡¦ÂçÅç¹â½Ð¿È¤Î¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢BÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤ÎÂçÌî²ÔÆ¬±ûÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤ÆÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£ÀÐÄÍÁî°ìÏº¡¢ÀîÂ¼Í§ÅÍ¡¢°éÀ®¤ÎÎëÌÚµ®Âç¤òÁê¼ê¤Ë·×25µå¤òÅê¤¸¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤¸¤¿¡£»öÁ°¤Ëµå¼ï¤òÀë¸À¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂÇµå¤¬Á°¤ËÈô¤ó¤À¤Î¤ÏÎëÌÚµ®¤ÎÃæÈô¤Î¤ß¡£¤³¤ÎÅö¤¿¤ê¤âº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»àµå¤ò°ì¤ÄÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÌî¤Ï¡ÖÀºÅÙ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¡¢ÎÏ´¶¤Î³ä¤Ë¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï6·î1Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Ð¸³¡£µß±ç¤È¤·¤Æ4»î¹ç¤Ç·×4²ó⅓¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£º£µ¨¤«¤éºÆ¤ÓÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤·¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¬ÂÙ²ð¤é¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎÏ¤Þ¤ºÂÎ´´¤ò»È¤Ã¤ÆÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï100¡ó¤ÎÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¤È¤¤Ë2·³¤Ç¤Ï¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Æ¤â¡¢1·³¤Ç¤ÏÁ´¤¯¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÏ´¶¤Ê¤¯8³ä¤ÎÎÏ¤Ç100¡ó¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Èµå°Ò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÀ¸¤à¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Ï10Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂè3¥¯¡¼¥ë¤ÇBÁÈ¤ÎÅê¼ê¤«¤é2¡¢3¿Í¤òAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ë¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ÎÀÊ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡Ê³«Ëë¡Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë