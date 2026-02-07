バスケットボールＢ１の群馬クレインサンダーズがデザインされたカップラーメンが今月から発売され、７日に行われた試合会場でも人気を集めていました。

今月２日に発売されたのは、前橋市に本社工場があるサンヨー食品の人気商品「サッポロ一番カップスター」とサンダーズがコラボしたカップ麺です。

県内でつくられたみそを使ったスープがちぢれ麺に絡む「ねぎみそラーメン」で、選手の写真やマスコットが描かれたフタのデザインは全部で１０種類あります。フタを開けると選手のサインも書かれています。

太田市のオープンハウスアリーナで７日に行われた試合に合わせてサンヨー食品が会場にブースを出し、商品を販売しました。３個セットで５００円と通常よりもお得な値段での販売ともあって、販売開始から大勢のファンが訪れ、お目当ての選手のパッケージを探しながら買い求めていました。

この商品はサンヨー食品が「北関東３県麺の陣」と銘打って群馬と栃木、茨城のバスケットボール３チームとのコラボ商品を販売するもので、カップスターの公式ＳＮＳでは投票によって３つの商品の人気を争う企画も行っています。