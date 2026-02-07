¡ÖÌ¼¤¬¿´ÇÛ¤Ç...¡×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤È¤Îà¿Æ»Ò¼Ì¿¿á¸ø³«¡ª23ºÐ¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê²á¤®¤Æ¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹â¶¶²È¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡×
¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Î¹â¶¶Åí»Ò¤¬¡¢Êì¿Æ¤È¤Î¿Æ»Ò¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÒ»Ò48ºÐ¡¢Åí»Ò23ºÐ Ì¼¤¬¿´ÇÛ¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¡×¤È¡¢¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê2¿Í¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡¡¶ÄÅ·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê²á¤®¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Æ»Ò°¦!!¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡×¡Ö¹â¶¶²È¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤â¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£