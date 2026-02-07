池村寛世と小斉平優和が25位で最終日へ アジアンツアー開幕戦
＜フィリピンゴルフ選手権 3日目◇7日◇ワックワックG＆CC（フィリピン）◇7188ヤード・パー72＞アジアンツアーの第3ラウンドが終了した。
日本勢4人が決勝ラウンドへ駒を進め、池村寛世と小斉平優和がともに「72」としてトータル1オーバー・25位で最終日を迎える。2日目を終え18位につけていた石坂友宏は、「74」とスコアを落とし、順位は後退。香妻陣一朗とともにトータル2オーバー・35位とした。首位はトータル8アンダーのカランディープ・コチャ（インド）。2打差に2位にイアン・スナイマン（南アフリカ）、トラビス・スマイス（オーストラリア）、サルート・ヴォンチャイシット（タイ）、チョ・ウーヨン（韓国）が続いた。
