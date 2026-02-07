MISAMO・SANA、TWICEワールドツアーの癒やされ時間はメンバーとの食事「思い出に残るようなことが一つずつあれば」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが7日、東京・原宿のクレインズ6142でJAPAN 1st ALBUM『PLAY』発売を記念して開催されるポップアップイベント『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』に登壇した。
【全身ショット】タイトドレスで圧巻のスタイルを披露したMISAMO
MISAMOの3人は艶やかなドレス姿で登場。アルバムの制作にかけた思いを問われるとMOMOは「私たちMISAMOの以前のアルバムはカッコこよかったり、パワフルな曲が多かったんですけど、今回のアルバムは皆さんを元気づけるような、そんな明るい感じのタイトル曲に世界観を表現したアルバムにしてみました」とにっこり。
同じ質問にMINAは「今回のアルバムは前作に続き、芸術がテーマ。目で見ても楽しんでいただけるようにたくさんのコンセプトを盛り込んだアルバムになっています。皆さんにも楽しんでいただけたらうれしいです」と呼びかける。SANAは「今作は演劇をテーマにしたものになっていまして。前作の『HAUTE COUTURE』からは1年ほどの時間が空いてしまったのですが、その間も良いものをアルバムに入れられるように準備をたくさん頑張ってきたので、皆さんにぜひたくさん聴いてほしいアルバムになっております」と呼びかけていた。
ワールドツアー真っ最中のTWICE。癒やされるを問われるとSANAは「いろんな世界を周りながら思い出に残るようなことが一つずつあれば良いなと思って。メンバーとよく外出して、その国ごとのおいしいものを食べに行ったりして楽しみながらツアーを回っています」と笑顔で語っていた。
前作から約1年3か月ぶりにリリースされた今作は、『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』に続く、3部作の最終章。『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』は、アルバムの世界観を体感できるブース展示や、リリース記念グッズの販売などを実施する。9日まで開催される。
