MISAMO・MOMO、自分を動物に例えるならたぬき一択 昔から言われ「たぬきのあだ名もあるので」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが7日、東京・原宿のクレインズ6142でJAPAN 1st ALBUM『PLAY』発売を記念して開催されるポップアップイベント『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』に登壇した。
【動画】圧巻スタイル！美背中全開のドレスで登場したMISAMO
MISAMOの3人は艶やかなドレス姿で登場。アルバムの制作にかけた思いを問われるとMOMOは「私たちMISAMOの以前のアルバムはカッコこよかったり、パワフルな曲が多かったんですけど、今回のアルバムは皆さんを元気づけるような、そんな明るい感じのタイトル曲に世界観を表現したアルバムにしてみました」とにっこり。
同じ質問にMINAは「今回のアルバムは前作に続き、芸術がテーマ。目で見ても楽しんでいただけるようにたくさんのコンセプトを盛り込んだアルバムになっています。皆さんにも楽しんでいただけたらうれしいです」と呼びかける。SANAは「今作は演劇をテーマにしたものになっていまして。前作の『HAUTE COUTURE』からは1年ほどの時間が空いてしまったのですが、その間も良いものをアルバムに入れられるように準備をたくさん頑張ってきたので、皆さんにぜひたくさん聴いてほしいアルバムになっております」と呼びかけていた。
ミュージックビデオでうさぎに変身した3人。自分自身を動物に例えるなら、という質問にMOMOは「私は、やっぱりたぬき（笑）。『たぬき』と昔から言われていて、たぬきのあだ名もあるので」と笑顔で話した。続けてMOMOは「さーたん（SANA）は、やっぱりハムスター。みーたん（MINA）は、やっぱりペンギンですよね。ファンの皆さんが例えてくれる動物があるので」とイメージを語っていた。
前作から約1年3か月ぶりにリリースされた今作は、『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』に続く、3部作の最終章。『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』は、アルバムの世界観を体感できるブース展示や、リリース記念グッズの販売などを実施する。9日まで開催される。
【動画】圧巻スタイル！美背中全開のドレスで登場したMISAMO
MISAMOの3人は艶やかなドレス姿で登場。アルバムの制作にかけた思いを問われるとMOMOは「私たちMISAMOの以前のアルバムはカッコこよかったり、パワフルな曲が多かったんですけど、今回のアルバムは皆さんを元気づけるような、そんな明るい感じのタイトル曲に世界観を表現したアルバムにしてみました」とにっこり。
ミュージックビデオでうさぎに変身した3人。自分自身を動物に例えるなら、という質問にMOMOは「私は、やっぱりたぬき（笑）。『たぬき』と昔から言われていて、たぬきのあだ名もあるので」と笑顔で話した。続けてMOMOは「さーたん（SANA）は、やっぱりハムスター。みーたん（MINA）は、やっぱりペンギンですよね。ファンの皆さんが例えてくれる動物があるので」とイメージを語っていた。
前作から約1年3か月ぶりにリリースされた今作は、『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』に続く、3部作の最終章。『MISAMO 1st Listening Party「PLAY」』は、アルバムの世界観を体感できるブース展示や、リリース記念グッズの販売などを実施する。9日まで開催される。