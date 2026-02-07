プロ野球の西武は7日、平良海馬投手がチームドクターにより左ふくらはぎの軽い肉離れと診断され、復帰まで全治2〜3週間の見込みとなることが分かりました。5日の練習で違和感を訴え、6日に宮崎市内の病院を受診していました。

平良投手は、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にメンバー入り。キャンプでは「WBCでは短いイニングだと思うので、そこで出力が出せるように」と調整を進めていましたが、出場に影響を及ぼす可能性も出てきました。

▽侍ジャパンメンバー(数字は背番号)

【投手】14名

1 松井裕樹(パドレス)

13 宮城大弥(オリックス)

14 伊藤大海(日本ハム)

15 大勢(巨人)

17 菊池雄星(エンゼルス)

18 山本由伸(ドジャース)

19 菅野智之(FA)

26 種市篤暉(ロッテ)

28 郄橋宏斗(中日)

47 曽谷龍平(オリックス)

57 北山亘基(日本ハム)

61 平良海馬(西武)

66 松本裕樹(ソフトバンク)

69 石井大智(阪神)

【捕手】3名

4 若月健矢(オリックス)

12 坂本誠志郎(阪神)

27 中村悠平(ヤクルト)

【内野手】7名

2 牧秀悟(DeNA)

3 小園海斗(広島)

5 牧原大成(ソフトバンク)

6 源田壮亮(西武)

7 佐藤輝明(阪神)

25 岡本和真(ブルージェイズ)

55 村上宗隆(ホワイトソックス)

【外野手】5名

8 近藤健介(ソフトバンク)

20 周東佑京(ソフトバンク)

23 森下翔太(阪神)

34 吉田正尚(レッドソックス)

51 鈴木誠也(カブス)

【指名打者】1名16 大谷翔平(ドジャース)