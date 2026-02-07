【西武】平良海馬が左ふくらはぎ肉離れ 全治2〜3週間の見込み WBC出場に影響か？
プロ野球の西武は7日、平良海馬投手がチームドクターにより左ふくらはぎの軽い肉離れと診断され、復帰まで全治2〜3週間の見込みとなることが分かりました。5日の練習で違和感を訴え、6日に宮崎市内の病院を受診していました。
平良投手は、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にメンバー入り。キャンプでは「WBCでは短いイニングだと思うので、そこで出力が出せるように」と調整を進めていましたが、出場に影響を及ぼす可能性も出てきました。
▽侍ジャパンメンバー(数字は背番号)
【投手】14名
1 松井裕樹(パドレス)
13 宮城大弥(オリックス)
14 伊藤大海(日本ハム)
15 大勢(巨人)
17 菊池雄星(エンゼルス)
18 山本由伸(ドジャース)
19 菅野智之(FA)
26 種市篤暉(ロッテ)
28 郄橋宏斗(中日)
47 曽谷龍平(オリックス)
57 北山亘基(日本ハム)
61 平良海馬(西武)
66 松本裕樹(ソフトバンク)
69 石井大智(阪神)
【捕手】3名
4 若月健矢(オリックス)
12 坂本誠志郎(阪神)
27 中村悠平(ヤクルト)
【内野手】7名
2 牧秀悟(DeNA)
3 小園海斗(広島)
5 牧原大成(ソフトバンク)
6 源田壮亮(西武)
7 佐藤輝明(阪神)
25 岡本和真(ブルージェイズ)
55 村上宗隆(ホワイトソックス)
【外野手】5名
8 近藤健介(ソフトバンク)
20 周東佑京(ソフトバンク)
23 森下翔太(阪神)
34 吉田正尚(レッドソックス)
51 鈴木誠也(カブス)
16 大谷翔平(ドジャース)