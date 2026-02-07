関東地方は、明日8日(日)昼頃にかけて雪が降り続くでしょう。雪が積もり始めている地域もあり、神奈川県と静岡県を結ぶ東名高速道路や箱根スカイラインなど、御殿場方面で通行止めとなっている所があります。今夜7日(土)から明日8日(日)にかけて、路面凍結や積雪による交通の乱れに注意が必要です。また、明日8日(日)は寒気の底となるため、今シーズン最も気温が上がらない所があるでしょう。

明日8日(日) 内陸や山沿いは積雪急増に注意 23区も積雪の恐れ

関東地方は、明日8日(日)の昼頃にかけて雪が降り続くでしょう。



雪のピークは2回あり、1回目は今夜7日(土)から日付が変わる頃まで、

2回目は、明日8日(日)の朝から昼頃にかけてとみられます。

特に、東京都の多摩西部や神奈川県西部、埼玉県の秩父や群馬県を中心に局地的に積雪が急増するでしょう。

東京都心もうっすら積もる可能性があります。



また、伊豆諸島は明日8日(日)の昼頃から夜にかけて、局地的に大雪の恐れがあります。

交通障害や路面の凍結に注意してください。

明日8日(日)都心は今シーズン一番の寒さに 寒さとつるつる路面に注意

明日8日(日)の最低気温、最高気温は、ともに今日7日(土)より低くなる所が多いでしょう。



最低気温は、南部でけさより5℃ほど低く、横浜は今シーズン初めての冬日になりそうです。



最高気温は、今日7日(土)よりやや低く、

東京都心は、今シーズン最も気温が上がらない予想です。



明日8日(日)は衆議院議員総選挙の投票日です。お出かけの際は、防寒を万全にし、路面の凍結や積雪など足元に十分ご注意ください。