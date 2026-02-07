【ミラノ＝船越翔】ミラノ・コルティナ五輪が開幕したイタリアのメローニ首相が、五輪に集まった各国首脳や要人と積極的に会談する「五輪外交」を展開している。

トランプ米大統領と友好的な関係を築いているメローニ氏は、ロシアのウクライナ侵略やデンマーク自治領グリーンランドの領有問題を巡って溝が生じている米欧の「橋渡し」役として存在感をアピールしたい考えだ。

メローニ氏は五輪が開幕した６日、開会式に先駆けて、バンス米副大統領とミラノで会談した。ＡＮＳＡ通信などによると、メローニ氏は会談で、「バンス氏は開会式のために来ているが、２国間関係を話し合う機会でもある。イタリアと米国は常に重要な関係を維持してきた」と述べ、両国の良好な関係を強調した。

バンス氏も五輪を引き合いに、「競技はルールに基づいて行われている。共通の価値観を持つことは良いことだ」と語り、メローニ氏との意見交換に意欲を示した。会談ではエネルギー安全保障や重要鉱物の安定供給などが議題に上がった。

メローニ氏は首相就任前には「極右」と目されながらも、就任後は協調重視の現実路線に転じ、欧州諸国と良好な関係を維持する。一方、第２次トランプ政権発足前にフロリダ州のトランプ氏の邸宅を訪れて親交を深めるなど、自国優先主義の立場が近いトランプ氏と友好関係を構築している。

グリーンランド領有問題で米欧の溝は一時深まったが、米欧間の「架け橋」を自任するメローニ氏としては、五輪外交で各国との結束を示すと同時に、自らのリーダーシップを内外に示したい思惑もありそうだ。

地元メディアによると、メローニ氏は、ポーランドのカロル・ナブロツキ大統領やカタールのタミム・ビン・ハマド・サーニ首長とも相次いで会談し、ウクライナ支援や最新の中東情勢などを協議した。７日以降も要人らとの会談をこなしていく見通しだ。

伊ルイス大学のロレンツォ・カステラーニ教授は「メローニ氏の米国や欧州、中東など幅広い地域をカバーする意思が読み取れる。自らを強力な指導者としてアピールする場として五輪を活用することができるだろう」と指摘している。