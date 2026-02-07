選挙戦最終日…与野党党首が各地で街頭演説　有権者に最後の訴え　衆院選8日投開票

衆議院選挙は8日に投票が行われます。

選挙戦最終日の7日、与野党の党首は各地で街頭に立ち、有権者に支持を訴えました。

自民党・高市総裁：

経済成長をつくるのは人なんです。人を動かすのは希望なんです。希望がなかったらみんな動けない、前を向いて進めない。だから私は取り組む。

中道改革連合・野田共同代表：

熟議こそ民主主義じゃありませんか。丁寧な議論、熟議こそ中道の持ち味なんです。これが民主主義じゃありませんか。民主主義の私は危機だと思います。

日本維新の会・吉村代表：

自民と維新の政権があって変えていく。大事なことは政権が代わることよりも、政策を、連立の合意を前に進めていくことが大事なんです。前に進めていく推進力です。

国民民主党・玉木代表：

現役世代が一生懸命頑張って、働いて、その努力がちゃんと報われる社会、制度、税制にしていきたいと思います。

共産党・田村委員長：

この日本でも、もうかっているところに税金を。これで消費税5％への減税、今度こそ実現していこうではありませんか。

れいわ新選組・山本代表：

今回の選挙が高市総理か、そうじゃないかを選ぶ選挙、失われた40年にしないためには高市総理じゃダメなんですよ。

参政党・神谷代表：

参政党は消費税をなくそうって言ってるんです。これで中小企業は相当助かりますし、企業は賃上げしようと思うはずです。

減税ゆうこく・原口共同代表：

皆さん、消費税は日本を弱くする弱体化装置なんです。消費増税、消費税は廃止一択。

日本保守党・百田代表：

移民問題は本当にこの5年、10年の問題でなくて、さらに15年、20年後の日本の社会も変えてしまう。

社民党・福島党首：

あなたの税金はあなたのために、あなたの暮らしを支えるために税金を使います。戦争反対。

チームみらい・安野党首：

中所得、低所得の方にとって大きな負担となっているのは、社会保険料でございます。私たちは消費税の減税ではなく社会保険料の減免、これを訴えてまいりたい。

衆議院選挙は8日に投票が行われ、即日開票されます。