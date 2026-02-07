「アグレッシブかつ賢くプレーしていた」FC東京対鹿島戦視察の日本代表・森保監督がそう評したJリーガーは？
2026年２月７日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節、FC東京が１−１の末PK戦５−４で鹿島アントラーズを下した試合を視察した日本代表・森保一監督が囲み取材で現役日本代表のメンバーに言及。まず、FC東京の長友佑都と鹿島の早川友基については以下のようにコメントした。
「長友は激しい守備で持ち味を出しつつ、オフェンス面で長い距離を走ってクロスをかなり多く上げていました。攻撃の起点としてチャンスメイクをしている点も含め、両チーム最年長の長友は躍動しているなと。
早川は１失点しましたが、（三竿健斗の退場で42分以降は）数的不利でも冷静に凌いで、周りとオーガナイズしながら良いプレーを見せてくれました」
また、PK戦でゴールを決めた佐藤龍之介（FC東京）については、次のように評価した。
「途中出場で数的優位のなかゴールをこじ開ける役割を担っていたと思いますが、私の記憶ではシュート３本。ゴールに向かう作りの部分、チームの状況を理解したうえでアグレッシブかつ賢くプレーしていました。PK戦でもプレッシャーがかかる中、５番手で決め切るメンタリティも持ち合わせていると感じました」
果たして、何人のJリーガーが今回、ワールドカップのメンバーに選ばれるのか。３月の欧州遠征の選考も含め、注目したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
「長友は激しい守備で持ち味を出しつつ、オフェンス面で長い距離を走ってクロスをかなり多く上げていました。攻撃の起点としてチャンスメイクをしている点も含め、両チーム最年長の長友は躍動しているなと。
また、PK戦でゴールを決めた佐藤龍之介（FC東京）については、次のように評価した。
「途中出場で数的優位のなかゴールをこじ開ける役割を担っていたと思いますが、私の記憶ではシュート３本。ゴールに向かう作りの部分、チームの状況を理解したうえでアグレッシブかつ賢くプレーしていました。PK戦でもプレッシャーがかかる中、５番手で決め切るメンタリティも持ち合わせていると感じました」
果たして、何人のJリーガーが今回、ワールドカップのメンバーに選ばれるのか。３月の欧州遠征の選考も含め、注目したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！