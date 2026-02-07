Snow Manの新曲「STARS」のRec Videoがグループの公式SNSにて公開された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「みんなの曲を歌うときの想いをより感じられるから、Recだいすき」

「STARS」Rec Videoは、TBS系スポーツ2026テーマ曲としておなじみの「STARS」のレコーディング風景で構成されたムービー。

メンバーの歌入れシーンは「STARS」MVでも一部フィーチャーされていたが、断片的な使用にとどまっており、今回のRec Videoはファンにとってまさに待望の動画公開と言える。

分割画面で展開される息の合ったユニゾンパート＋深澤辰哉と渡辺翔太のソロパート、さらに各メンバーのキメポーズも登場。35秒の短尺ながら見どころ満載の内容となっている。

夢に向かって努力するすべての人の背中を押す、希望に満ちた楽曲である「STARS」は、メンバーの歌っている姿が明らかになることで、そのメッセージがさらに強力に伝わること必至。コメント欄にも「みんな心を込めて歌ってくれてるのがすごく良くわかって、また涙が」「みんなの曲を歌うときの想いをより感じられるから、Recだいすき」といった声が多数、書き込まれている。

また「Snow Man 9人のRecをありがとうございます」「Rec Videoを公開していただけるなんて！」「9人いる！」「めめ！」「いい歌すぎる」「いろんなことがありすぎて落ち込んでいたけど、勇気づけられた 泣」「最高過ぎる」「さっくんの手話と笑顔うれしい」「いつも背中を押してもらってます」「スポーツシーンにこの曲が流れるの想像したら泣いちゃいそう」などの絶賛コメントが続々。すべてのSnow Manファン、スポーツファンは要チェックだ。