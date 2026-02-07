INI、毎年大人気のバレンタイン企画動画を公開！今年のテーマは“探り愛バレンタイン”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

バレンタインキャンペーン「INI マジ！バレンタイン」を実施中のINIが、INI公オフィシャルYouTubeチャンネルで展開するレギュラーコンテンツ「INI FOLDER」にて、“バレンタイン企画動画”の前編を公開た。

■バレンタインキャンペーン「INI マジ！バレンタイン」も実施中

今回公開された映像は、過去の全シリーズが100万回再生以上の視聴数を記録するなど毎年好評を博しているバレンタインの恒例コンテンツの最新作。メンバー同士がそれぞれ日頃の感謝や想いを寄せる相手にチョコレートを渡すという企画で、想いが実らなかったり、両想いになったりと毎年様々な人間模様を描きながら、メンバーの率直なリアクションや仲睦まじい姿を楽しむことができる。

今年のテーマは、新システムを導入した“探り愛バレンタイン”。今年の展開もぜひお見逃しなく。

なお、バレンタインシーズンを彩るキャンペーン企画として2月1日にスタートした「INI マジ！バレンタイン」では期間中、バレンタインに聴きたいINI楽曲の投票企画や、リスニングパーティーなど多彩なコンテンツを展開中。

2月14日のバレンタインデー当日には “バレンタイン企画動画”の後編が公開される予定さらに、期間中に行われたリスナー投票「マジバレ大賞2026」の結果も発表される。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

