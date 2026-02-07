2026年1月17日（土）から、チョコレートブランド『リピチョコ』にて4つのバレンタイン限定商品が登場しています。

『リピチョコ』の特徴は、フルーツや野菜など素材のよさをそのままに凝縮した製法にあります。ブラックベリーやハスカップなど地域特産の果実を使用し、素材本来の風味と個性を活かした商品づくりを実現。

季節ごとに旬の果物を取り入れているだけでなく、リピーターも飽きさせない斬新なラインナップにもこだわりがあります。

『フルーツシンフォニー』（160g 3,500円）は、色とりどりのフルーツが奏でる、バレンタインだけの特別なハーモニー。人気のいちごの他、すもも、金柑、みかん、ブラッドオレンジ、青レモンの6つのフレーバーが1缶にぎゅっと詰まっています。

『ベジタブル＆フルーツシンフォニー』（160g 3,500円）は、フルーツも野菜も一度に楽しめる、バレンタインだけの特別なハーモニー。北海道産のじゃがいも、ほおずき、ゴーヤ、いちご、りんご、皮付きみかんの6フレーバーで、フルーツだけでなく野菜も楽しめる欲張りな1缶です。

『リピチョコ 3種のミックスベリー』（70g 1,500円）は、定番商品で一番人気のイチゴのほかに、北海道産のブラックベリーとハスカップをミックスした贅沢仕様です。

『リピチョコ 4種MIX』（80g 1,500円）は、1箱で4種のフレーバーを楽しめる、定番商品の4種ミックスがバレンタイン特別パッケージにつめられた限定販売商品です。

バレンタイン催事 リピチョコ出店イベント

大丸札幌店 7階催事会場「ショコラプロムナード2026」（2026年1月17日（土）～2月15日（日））

函館蔦屋書店 「バレンタインマルシェ」（2026年1月20日（火）～2月15日（日））

江別蔦屋書店 食の棟「バレンタインPOPUP」（2026年2月9日（月）～2月15日（日））

リピチョコ

住所：北海道札幌市中央区北6条西23丁目1-14 1階

北海道Likers編集部のひとこと

ここでしか出会えない唯一無二のカタチで、北海道の恵みを”そのまま”チョコレートにしたスイーツは、見た目も華やかで可愛い♡

フルーツのフリした新感覚チョコレート、ぜひ味わってみてくださいね◎

