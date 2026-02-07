前回WBCで日本代表の投手コーチを務めた吉井理人氏（60）が、YouTube「PIVOT公式チャンネル」に出演。極限の状況でマウンドを託さざるを得ない投手陣に中で、一番信頼していた投手の名前を明かした。

WBCは球数制限がある中で、吉井氏は「2番手でロング（リリーフ）投げるピッチャーがキモになってくる。そこを見極めるのが難しい」と振り返った。

先発投手の中で、リリーフからうまく立ち上がることが出来る投手は多くないという。

投手コーチに就任してから2年あまりの時間を使って、誰が出来るか、その見極めをしたが、それでもやらせてみるとうまくいかないこともあった。

この難しいポジション。吉井氏は「伊藤大海だけでした。これは完璧にいけると思ったのは」と、日本ハムのエース右腕の名前を挙げた。

大谷翔平、ダルビッシュ有、山本由伸、今永昇太、宮城大弥らそうそうたるメンバーが揃った投手陣の中、「自分の中では伊藤大海を一番信頼していました」と明かした。

決勝の米国戦では伊藤を6回に投入。その理由も「打順も一番強いところが3回り目で当たってくるので伊藤に行ってほしかった」と振り返った。