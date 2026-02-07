日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（36）が、7日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。日ハム時代の後輩、杉谷拳士氏（35）からの暴露エピソードについて“真相”を語った。

この日の番組では、中田氏とダウンタウン浜田雅功（62）が大阪駅前でロケ。飲食店に立ち寄った際、杉谷氏から寄せられた、現役時代の中田氏にまつわるエピソードが紹介された。

杉谷氏によると、中田氏が後輩を連れて食事に行った際に、「酒に酔った勢いでジュエリーショップに行き、金のネックレスを買う癖があった」と、高価な買い物を頻繁にしていたことを暴露。中田氏は「確かにありました。結構あったかもしれないです」とうなずく。これには浜田が「一緒におった若い子ら、引くよな？」とツッコんだ。

さらに、中田氏が試合中にヘッドスライディングをした際に、そのネックレスが歯茎に当たって出血したとの補足情報に、中田氏が「そこからすぐ取りました。その試合は」と明かすと、浜田は「何してんねん！」と大笑いした。

また、後輩には強気な中田氏が、先輩で現パドレスのダルビッシュ有投手（39）に呼び出されると「『はい、はい、分かりました』と後輩らしくペコペコしていた」との暴露も。

中田氏は「レフトを守った時ですかね。京セラドームでフライが上がったんですよ。1回、前に出るか後ろに下がるかちゅうちょして、でも『いや、取れる』と思って、前に出たら結局間に合わず。バウンドして後ろにそらしちゃった。ランニングホームランになったんです。ベンチに帰った時、ダルさんに後ろから『お前、しばくぞ』だけ言われて。もう後ろ、見れなかった。『お前しばくぞ』って言われてから、ダルさんの顔は1度も見てない」と苦笑い。

プライベートの生活態度も含めて指導を受けたそうで、「僕にとってダルさんって特別な先輩でもあったので。ダルさんの時は確かに、態度が変わったかもしれないですね」と話していた。