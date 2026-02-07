◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)

プロ野球・巨人の大勢投手は、この日もブルペンに入り、その手応えを明かしました。

第2クール中盤を迎える中では「ケガなく来られているのはいいことかなと思いますし、キャンプを過ごす中で、感覚とか良くなってきているのはいいなと思います」とコメント。「フォームだったり色々考えながらやっていることが、できるようになっていると実感できています」と充実感をのぞかせました。

ブルペンでの投球も重ねていますが、グラウンドでキャッチボールを行うよりも傾斜で投げる方が感覚がいいそう。「今日はちょっと寒かったっていうのと、朝からピッチングしたとか色々あったので、そういう時でもやりたいことがしっかりできるように。見られている中でもしっかりとパフォーマンスを発揮できるように」とブルペンでの意識を明かしました。

この日はブルペンでフォークボールを多投。“キャッチボールで意識していることをしっかりと確認する”ということをブルペンでのテーマとしているそうで「良くない時はどこが崩れているのか分かるようになってきた」と手応えも口にしました。

今後に向けては「バッターを立たせた中でも、自分の思った通りのピッチングができるかということに照準を合わせたい」と意気込み。14日からは侍ジャパンのキャンプが始動し、目前に迫るWBCに向けても順調な調整が進んでいます。