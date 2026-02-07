■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキーフリースタイル 女子スロープスタイル予選（日本時間7日、リヴィーニョ・スノーパーク）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は日本時間2月7日、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個

スキーのフリースタイル女子スロープスタイル予選が9日に行われ、近藤心音（22、オリエンタルバイオ ）は欠場となった。

スロープスタイルは採点で順位を競うエンターテイメント性の高い競技。コースに設置されたジャンプ台や障害物でアクロバットな技を行いポイントを競う。 技の難易度・着地の綺麗さ・独創性・全体の完成度などが採点の基準となる。予選は2回滑り、高い方の得点を採用して順位を決め、上位12人が決勝に進める。

近藤は22年北京大会に日本代表として選出されたが、本番1日前の公式練習中に転倒し、右膝の前十字靱帯と半月板の損傷で五輪を欠場した。リベンジとなったミラノ五輪の舞台だったが、今回も無念の欠場となった。もう一人の日本代表・古賀結那（23、城北信用金庫スキー部）は出場する。

