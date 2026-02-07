タレントで実業家の紗栄子（39）が7日、インスタグラムを更新。おじで元衆院議員の道休誠一郎氏が亡くなったことを報告した。

「私事で恐縮ではございますが、叔父であり、衆議院議員を一期間務めました道休誠一郎が急逝いたしました」と書き出し「生前は公の立場において、国政ならびに地域のために力を尽くし、多くの方々に支えていただきながら歩んでまいりました。本日、家族とともに葬儀を執り行い、静かに見送ることができましたことをご報告いたします」と報告した。

「突然の別れではございましたが、生前に賜りましたご厚情、そして皆さまから寄せていただいた温かなお心遣いに、家族一同、心より感謝申し上げます」と感謝を伝え、道休氏の写真を投稿した。

「人のために生き、決めたことは貫き通す、時に頑固で正義感の強い叔父でした。2週間前に会った時も、叔父が私に話したことは、全て人と宮崎、動物のために繋がるお願いごとでした」と記し、「急なお別れに、まだまだ受け止められないことも多いですが、残された家族をしっかり支えていきたいと思います。そして、叔父が大切にしていた想いと志を胸に、これからも感謝の気持ちを忘れず過ごしてまいります。ここに生前のご厚誼に深く御礼申し上げるとともに、取り急ぎご報告申し上げます。 道休紗栄子」と自身の名で投稿を結んだ。