星乃夢奈、自身初カレンダー決定 表紙2種＆特典カット3種も解禁【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/07】女優・モデルの星乃夢奈が、自身初のカレンダー『星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3』（SDP）を3月17日に発売することが決定。表紙2種、特典カット3種、本人コメントが一挙解禁された。
【写真】21歳女優“反則級に可愛い”ドアップショット
自身初となるカレンダーで星乃が表現したテーマは「Cutie Season 365」。春夏秋冬、365日すべてがかわいく、かわいいけれど子供っぽすぎない。今の彼女らしさを等身大で切り取ることを意識した1冊となっている。作り込みすぎない自然体の表情を大切にし、肩の力が抜けた柔らかな雰囲気の中で、星乃の素顔に近い魅力を丁寧に写し出した。
「鯉のぼり」「フルーツ」「サンタ帽」など、季節感のある衣装や小道具を取り入れながら構成され、1月から12月まで、月ごとに異なる表情や空気感を楽しめるのも本作の特徴。 “シンプルでかわいい”世界観の一貫性を大切にし、日常に自然と寄り添うカレンダーに仕上がっている。これまでの歩みを知るファンはもちろん、ドラマや映画出演をきっかけに星乃夢奈を知った新しいファンにとっても、親しみやすい内容となっている。
また、本作の通常版表紙・限定版表紙の2種が解禁された。通常版表紙は、透明感溢れる爽やかな世界観に包まれ、枕に顔を預けてこちらを見つめる星乃らしい抜群な笑顔が印象的なカット。一方、限定版では淡いオレンジのチークを取り入れたメイクと花を添えたカットで、可憐さの中にほどよい華やぎをプラス。自然な親しみやすさと、思わず目を引くインパクトある表情の両方を楽しめるビジュアルに仕上がっている。購入者特典はスペシャルフォト（全3種）。作品の世界観をより近くで感じられる内容となっている。
さらに、3月15日に東京、3月28日に大阪で初の発売記念イベントも開催予定である。（modelpress編集部）
初めてカレンダーを出させていただきます！自然体な表情やその瞬間の空気感を大切にしながら撮影しました！毎日ふと目にしたとき、少しでも笑顔や癒しを届けられたら嬉しいです◆（◆は正しくはハートマーク）完成を楽しみに待っていてくださいっ！
タイトル：星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3
著者：星乃夢奈
発売日：2026年3月17日（火）
サイズ：B6（横 182mm×縦 128mm）卓上ケース入り
ページ数：14ページ
発行：SDP
購入特典A：直筆サイン（期間限定）
■対象商品：星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3 通常版
■販売場所：楽天ブックス
購入特典B：スペシャルフォト（全3種類）
■販売場所
SDP＋
MAILIVIS
HMV&BOOKS online／HMV店舗／ローソン店頭Loppi
特典：スペシャルフォト
【Not Sponsored 記事】
