どデカぁ！広大な選挙区めぐり【後編】←大阪の隣から鳥取の隣まで　『衆議院選挙2026』

先日、兵庫5区の選挙区の区割り地図を見てビックリ！ 兵庫8区は尼崎市がひとつの市でひとつの選挙区であるのに対し、兵庫5区は7つの市と3つの町がひとつの区になっています（川西市の一部・猪名川町・三田市・丹波篠山市・丹波市・朝来市・養父市・豊岡市・香美町・新温泉町）。

その広さを体感するために、バイクで川西市の能勢電鉄・一の鳥居（いちのとりい）駅をスタート。猪名川町→三田市→丹波篠山市→丹波市と巡り、朝来市に向かう道の途中で雪のために断念せざるを得なくなりました。





このままでは、兵庫5区の広さを体感したとは言えず。残り半分、朝来市から北のエリアをなんとか巡れないかと交通手段を思案……。

そこで判明したのが、朝来市の和田山駅から、JRの山陰本線を使う列車巡りでした。



これで、朝来市・養父市・豊岡市・香美町・新温泉町を巡ることができるとわかり、「よしっ、これや！」と思ったのですが、先日の大雪により列車が運休になっているところがあり、先に進めない状態でした。

「この先に進むことは無理か？」と待つこと4日……。運転再開の情報が入りましたので、出発することにしました。

私のいる姫路から播但線の列車に乗り、1時間54分かけて、和田山駅にやってきました。ここはやはり、雪がすごい。都会から来た若者が、乗り換えの電車待ちの時間にホームに積もった雪で雪合戦をして遊んでいたほどです。

和田山駅からの風景

では、兵庫5区巡りの続きは、ここからスタート。



朝来市の和田山駅から、山陰本線の列車で、養父市の養父駅へ。ここは割と近くて、5キロメートルほど進めば着きます。

道中、車窓から見える景色は、山も田畑も真っ白で、民家の屋根まで真っ白。和田山からずっと雪景色が続くこと、1時間50分。鳥取県と接する兵庫県北西部のまち、新温泉町に入り、浜坂駅に到着しました。

浜坂駅付近で地元の人と話してみますと、「えっ、その記事、見たよ！」と、ひと言。

どうやら、前回の兵庫5区巡りの記事を見てくださったそう。しかも、「いまから豊岡まで行くんやけど、乗っていくか？」という声までいただき、車で案内してくださることになりました。

豊岡に向かう前に連れてきてもらったのが、新温泉町の諸寄（もろよせ）漁港。「ここからもうちょっと行ったら鳥取やで。今日は雪も降ってないし、風もないし、波がおだやかやわ」と説明してくれました。

そうなんです。朝来市や養父市、さらに、このあと通る道のほうが、日本海に面した諸寄漁港よりも雪が積もっていました（地形や風向きによっても積雪量は変わるそうです）。

その後、香美町の余部鉄橋の近くを通り、香住漁港に行きました。そこで「ここがカニがいっぱい水揚げされるところやで」と案内を受け、地元の人がよく行くという、新鮮な魚でつくる定食屋さんでお昼にすることにしました。

そして、豊岡市に入り、日本海の海沿いにある小さな漁村を通ったときに言うてはりました。



「私の知り合いや友だちのほとんどが、漁師や農家です。もちろん、良いこともあるけど、大変なこともある。このあたりには若い人があまりおらず、雪で孤立してしまうおじいちゃん・おばあちゃんの“村”もある（※）。だからといって、こっちのことばかりでもあかん。広い兵庫5区、それぞれの事情をわかってもらえたらなと思うわ」



（※）兵庫県に現在、村はないが、地域の人の表現をそのままいかしました。

海岸沿いからのぞく城崎マリンワールド

その後、観光客でいっぱいの城崎マリンワールドや城崎温泉をぐるりとまわっていただき、豊岡駅でお別れいたしました。

城崎温泉

豊岡駅前

前編・後編を通して、巡り終えたいま、改めてもう一度言わせてください。



「兵庫5区！ どデカぁ！！！！！」



大切な選挙です。必ず投票に行きましょう。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年2月7日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）