“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、スラリ美脚輝くミニスカ姿に視線集中「お人形さんみたい」「脚綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/07】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2月7日、自身のInstagramを更新。神戸アンパンマンこどもミュージアムを訪れた際の私服ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】34歳新喜劇女優「反則級」美脚輝くミニスカ姿
小寺は「ギャルとアンパンマンミュージアム行って来た」「お面作りしたよ〜！」とつづり、大きなアンパンマンのオブジェの前でポーズを決める姿を投稿。黒のレザージャケットにミニ丈のボトムス、美しい脚が際立つロングブーツを合わせたスタイルを披露した。鮮やかな赤のマフラーと、赤いバッグがアクセントになった冬のコーディネートとなっている。
この投稿には「脚綺麗すぎる」「スタイル抜群」「お人形さんみたい」「アンパンマンミュージアムでこの美脚は反則級」「赤マフラー似合いすぎ」「コーデのバランス天才」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
