高石あかり、美背中際立つドレス姿に反響「美しすぎて二度見した」「シルエット綺麗」
【モデルプレス＝2026/02/07】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が2月7日、自身のInstagramを更新。美しい背中がのぞくドレス姿に反響が寄せられている。
【写真】23歳朝ドラ主演「破壊力すごい」美背中際立つドレス姿
高石は「『GALAC』3月号発売中です。インタビューなどもあります！よろしくお願いします」とコメントを添え、自身が表紙の2月6日発売の雑誌「GALAC」3月号（KADOKAWA）のオフショットを投稿。モノトーンの配色がスタイリッシュな、タイトなシルエットのロングドレスを着こなす姿を披露している。あわせて投稿されたバックショットでは、ドレスのデザインによって美しい背中が大胆にのぞいている。
この投稿には「後ろ姿おしゃれすぎる」「スタイル抜群すぎる」「破壊力すごい」「ドレス姿に驚いた」「着物姿も綺麗だけどドレス姿も素敵」「美しすぎて二度見した」「シルエット綺麗」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
