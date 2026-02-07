数センチ開いたドアの隙間から、猫ちゃんが飼い主さんに向かって何かを訴えて…？あまりにも切なすぎる表情に心を掴まれてしまう人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で206万再生を突破し、「顔怒っててかわいい 猫がこんな怒り顔なことあるんだ可愛すぎる」「世界一可愛いシャイニング♡」といった声があがりました。

【動画：お部屋から出られない猫→ドアの隙間から…胸がキュンとなる『愛おしい光景』】

たまに甘えん坊に♪

TikTokアカウント「@umemaruginta」に投稿されたのは、ペルシャの「むぎまる」くんがドアの隙間から見せた、切なすぎる表情をとらえた動画です。

むぎまるくんは、マンチカンの「こうめ」ちゃんと、ブリティッシュショートヘアの「ぎんた」くんと暮らしていて、時々ぎんたくんとは負けられない戦いをしつつも、姉弟3匹仲良く暮らしているといいます。

普段はあまり飼い主さんのお膝の上に乗ってこないというむぎまるくんですが、たまに甘えん坊モードになると、お膝の上でお尻をトントンされながら、まったりと過ごすことがあるのだそう。

お部屋に入れず…

その日、むぎまるくんは数センチほど開いたドアの隙間から、一生懸命飼い主さんを呼んでいたのだそう。お部屋から出られない状況に寂しさが募ってしまったのか、その表情は悲しげでありながらも、どこか怒っているようにも見えたといいます。そんな表情豊かなむぎまるくんのお顔に、思わず胸がキュンとしてしまいます。

飼い主さんが「むぎまる」と名前を呼ぶと、短くお返事をするように鳴き、その後も話しかけるように声を上げながら、じっと飼い主さんを見つめていたそう。

うるうるお目目で訴えています

切なく訴えかけながらも、決して自分でドアを開けようとはしなかったというむぎまるくん。

まるで人間の子どものように、今にも泣き出してしまいそうな、うるうるとした瞳で訴えかける姿が切なくも可愛らしく、見ているこちらまで胸が締め付けられるような気持ちになります。

表情が豊かすぎるむぎまるくんのお顔に、43万件以上の高評価がついたこの動画には、視聴者から「かわいすぎて心を鬼にして開けない方を選んでしまう」「めちゃくちゃ顔怒っててわらうwww」「この子は私が守ります絶対に」「猫ってこんなに感情顔に出るん！？可愛すぎるんやけどwww」「怒ってるのに鳴き声可愛い♡」

といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@umemaruginta」では、「こうめ」ちゃん、「むぎまる」くん、「ぎんた」くんの心温まる平和な日常の様子をおさめた動画が多数投稿されており、見ているだけで癒されます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@umemaruginta」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。