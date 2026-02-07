激しい威嚇に空気砲…周囲を激しく拒絶していた猫が…。保護猫がずっとのおうちを見つけるまでの様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は5万9000回を超え「表情がどんどん変わっていって感動です」「時間はかかるけど、かならず意志は通じ合えるものですね」「あきらめず優しく語りかけ続けた日々の賜物ですね」といったコメントが集まっています。

「地域猫」から「ずっとの家族」を探す道へ

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」に投稿されたのは、心を閉ざした猫ちゃんが幸せになるまでの物語です。外で過酷な生活を送っていた猫の「あんにん」ちゃんは、当初は不妊手術を施したあと地域猫として過ごすはずでした。しかし、保護主さんの「これ以上過酷な環境で過ごさせたくない」という思いから、里親さんを探すための人馴れ訓練を受けることに。そこで、投稿者さんの保護猫施設へとやってきたそうです。

一滴ずつ積み重ねた信頼

環境の変化から「あんにん」ちゃんは「シャー」という威嚇や、口から勢いよく空気を吐き出して威嚇する「空気砲」で激しく拒絶するようになってしまったのだそう。しかし、投稿者さんはあんにんちゃんの様子を見て、それは怒っているのではなく「恐怖」の裏返しなのだといいます。そこで、一滴ずつ水を溜めるように、毎日優しく声をかけながらコミュニケーションを続けたそうです。次第に緊張が解け、素手での触れ合いができるようになったり、落ち着いているときにする「香箱座り」が見られるようになったりしたのだそう。

ケージを解放すると、同じ部屋で暮らす他の猫ちゃんたちがやさしく接してくれたため、部屋を探検したり、窓から外を眺めたりする余裕が出てきた「あんにん」ちゃん。投稿者さんの元にやってきて約2ヵ月たち「あんにん」ちゃんの威嚇の唸り声は消えたといいます。

ずっとのおうちへ

さらに人間との距離が縮まり、陽気な性格の猫ちゃんたちと過ごすことで、本来の自分を出せるようになっていったあんにんちゃん。そして、ついに運命の里親さんが決まりました。施設にやってきた当初の激しい拒絶が嘘のように、新しいおうちでは家族の優しさを静かに受け入れることができたのだそう。「ノア」ちゃんという新しい名前をもらい、優しいママ、パパ、そして大好きなお姉ちゃんに囲まれ、幸せな毎日を送っているそうです。忍耐強く寄り添うことの大切さを改めて教えてくれる感動の記録でした。

動画には「優しい声かけとたっぷりの愛情で…表情がとっても明るくなりましたね」「お外で生まれ、必死に生きて…どれほど怖い思いをして生きてきたんだろう」「全てが繋がって本来の自分を取り戻せたノアちゃんの姿に感動です」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」では、投稿者さんご夫婦が行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。