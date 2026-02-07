巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。投手陣のバント練習に密着しました。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

一人、また一人…。投手陣がぞろぞろと一塁側のカメラマン席付近に集まった。普段は旧室内練習場でひっそりと行う投手陣のバント練習。第２クール３日目となったこの日は、２軍練習との兼ね合いでサンマリン球場で行うこととなった。

セ・リーグは来季からのＤＨ制導入が決定。投手が打席に立つのは今季で最後となるが、先発から中継ぎ陣まで熱心に練習を重ねた。その中で、グラウンドで驚きの声が上がったのが石川達也投手だ。野手も見守る中、順番が回って右打席に入るとある選手は「右！？」と衝撃を受けていた。

左投げながらも普段は右利きで、ペンやお箸を持つなど生活動作は右手で行うサウスポー。無言でバットを構えて打球をコツンと当てると、まるで時が止まったようにボールの勢いを殺した。投げるだけでなく、小技も得意なことが判明し、同僚からは「うまい！！」と絶賛の嵐だった。

練習終わりに「バントうまいですね」と声をかけると「当たり前だろ」とクールに答えてランチへ向かった。プロでは通算９打席に立っているが、まだ犠打は０。来年以降は見られない、美しすぎるバントを今季見ることができるのか。楽しみに待ちたい。（報知プロ野球チャンネル・内藤 菜月）