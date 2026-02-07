◆バスケットボールＢ１リーグ第２２節 三河９７―７５北海道（７日・北海きたえーる）

東地区のレバンガ北海道は７５―９７で西地区の三河に敗れ２連敗。クラブ内でアクシデントが続く中、ホームで今季初の連敗を喫し、３位に後退した。

不穏な空気を一掃したかったが、持ち味である後半の追い上げは鳴りを潜めた。５９―７３で迎えた第４Ｑ（クオーター）。シュートは次々にリングにはじかれた。早い時間帯で差を縮めたかったが、残り６分２６秒まで無得点。さらに点差を広げられて力尽きた。

３点シュートでは、三河がレバンガの６本を大きく上回る１５本を成功。トーステン・ロイブルヘッドコーチ（５３）は「シュートの確率が高いチームに１Ｑのディフェンスが軽すぎた。乗らせるとゲームを通してリズムをつかんでしまう。気持ちよく打たせてしまった」と立ち上がりの２５失点を悔やんだ。

ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）の長期離脱に新戦力の契約解除など悪循環が続く。それでも、４位Ａ東京が１ゲーム差まで迫るなど３連敗は許されない状況で、Ｃ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）は「外国籍選手が自分とオカフォーだけというのはいつもと違う感覚だけど、コートに立つ以上はやるべきことをやる」と力を込めた。（島山 知房）