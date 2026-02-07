◆藤枝市長杯ユースサッカーフェスティバル 藤枝東６―１帝京長岡（７日、藤枝総合陸上競技場）

藤枝東が今冬の全国高校選手権で８強入りした帝京長岡（新潟）から６ゴールを奪って大勝した。

序盤の２得点にからんだのがＭＦ山田樹（たつき、２年）だ。１点を追う前半２５分に右サイドを抜け出すと、強烈なシュートをファーサイドへ。ＧＫがはじいたところを、逆サイドから詰めていたＭＦ本多力（ちから、２年）が押し込んだ。さらに４分後には、左からのクロスに走り込んで勝ち越しゴール。山田は「うまくトラップして打てた」と喜んだ。

１日に行われた県高校新人戦決勝では、静岡学園に０―３で敗れた。昨夏の県総体、秋の県選手権に続く銀メダルに「みんな落ち込みました」。それでも「次は絶対に勝つ」と気持ちを切り替え、練習に打ち込んできた。球際の強さを追求し、１対１などを繰り返した。「きつかったです」

山田は後半２９分にも強いシュートを放ち、そのこぼれ球をＦＷ増田瑛斗（２年）が決めた。３得点にからみ、全国高校選手権ベスト８の強豪を撃破したが、気を緩めることはない。「もっと強度の基準を上げて頑張る」と気を引き締めていた。