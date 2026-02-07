巨人を応援する財界人の集い「燦燦会」（さんさんかい）の会長を務める、御手洗冨士夫キヤノン代表取締役会長兼社長ＣＥＯ（ＣＥＯ）が７日、宮崎キャンプを訪問。１軍練習前の円陣で首脳陣、選手の前で訓示した。

御手洗氏は「皆さん、こんにちは。まず山口オーナー、阿部監督、コーチ、選手の方々、今年もキャンプにお招きいただきまして、ありがとうございます。私もこれできょうは１４回目で、一番初めに来た時は日本一になった年でして、それ以来だいぶお留守していますけれども、２年前にリーグ優勝をしました。今年も阿部監督も３回目で、３年目の正直で、あそこ（＝ライトスタンドの幕）に掲げてあるように、モットーは「前進」ですよね。だからもう、前進、前進、前進をやって、リーグ優勝、日本一の順番に、ぜひ今年は頑張って、前進あるのみですから、頑張って日本一を獲得していただきたい。皆さんとぜひ、今年の秋は祝勝会で杯をあげたい。お願いします。この寒空でありますけれども、皆さん、腕を磨いて、本当にこの伝統あるジャイアンツを支える立派な、歴史に残るチームを作るぐらいの勢いで、頑張っていっていただきたいと思います。以上です。お願いします」と呼びかけた。