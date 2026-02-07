広島のベテラン２人が７日、宮崎・日南キャンプのシート打撃で存在感を示した。３７歳の秋山翔吾外野手が４打数３安打、３５歳の菊池涼介内野手も２打数２安打に犠飛、四球とそれぞれ結果を残した。

“先頭打者”として大瀬良と対戦した秋山は、カウント１―２からの４球目を右前にはじき返した。「あれがセカンドゴロになるのとライト前に抜けるのでは全然違う」。その後は遊撃・矢野の強肩が及ばない激走で内野安打をもぎとった打席もあった。今年初の実戦練習。「若い子たちと（横）一線と言われてる中でスタートとしては良かったのかな。悪くはなかった、という感じですかね」。この日、野手１６人で３安打したのは育成ドラフト１位の小林結太捕手（城西大）と２人だけだった。

一方の菊池も、第１打席で三遊間を抜く左前打といきなり快音を響かせた。１死三塁で迎えた打席では左犠飛を放ち、状況に応じた打撃も含めて結果を残した。チームが世代交代を図る中、１軍メンバーの３０代野手は秋山と菊池の二人だけ。新井監督は、若手に交じって汗を流すベテランの調整ぶりに「しっかり動けてると思います」と、うなずいた。