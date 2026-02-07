Sophia la Modeがデビューワンマンライブを開催 多彩な楽曲で描いた“物語”
アイドルグループ・Sophia la Mode（※Sophiaの「a」＝グレイヴ・アクセントが付いたもの）が6日、東京・新宿ReNYにてデビューワンマンライブを開催した。
【写真】活躍に期待！Sophia la Modeメンバーのソロショット
開演となり、クラシックの名曲「威風堂々」を大胆にフィーチャーしたOvertureが鳴り響く。Overtureからシームレスに繋がる形で、デビュー曲「Sophia la Mode」がスタート。グループ名を冠した楽曲で堂々たる第一歩を刻み、会場は大きな歓声に包まれた。
続いて披露されたのは、キラキラとしたビートにエモーション漂う邦ロックの質感を纏（まと）った「バタフライエフェクト」。さらに、和のニュアンスとロック＆キラキラサウンドが融合した「絶対的チャンス」が披露され、照明演出とともに会場を盛り上げた。
「イチニーサンダー」では、赤を基調とした照明の中、観客のクラップとコールが一体となり、会場の熱量は最高潮に達した。本編ラストは、エモーショナルな旋律と繊細な表現が際立つ「恋フィクション」が飾り、グループが描く“物語性”を強く印象付けた。
鳴り止まない歓声に応えてメンバーが再登場し、アンコールでは再び「Sophia la Mode」を熱唱。デビューライブにふさわしい高揚感の中、記念すべき一夜を締めくくった。
Sophia la Modeは、名古屋を拠点に数々のアイドルやアーティストを輩出してきたO-STARが、東京進出と世界展開を視野に立ち上げた新たな6人組アイドルグループ。「世界をデコれ!!」をコンセプトに活動している。楽曲は、TeddyLoid、Carlos K.、Funk Uchino、三谷秀甫、油布賢一らが手がけている。
