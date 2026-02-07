BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！』より　（C）BS日テレ

　お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜　後9：24※通常は後9：00）が、きょう7日に放送される。アンコール放送となる今回は、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』。長年1台の車を愛し続けたことによって、走行距離が地球数周分となったオーナーが集まる。

【写真】セダンのかっこよさを凝縮…今も人気の30年前のトヨタ“スポーツセダン”の全貌

　26年（初回放送時）所有で19万キロ走ったというトヨタ“セダン”とともに登場した女性オーナー。同車は、1996年に登場したスポーツセダンで、「セダンイノベーション」のスローガンのもと、「走る・曲がる・止まる」のすべてに同社の最新技術を集結したという1台。セダンの美しいスタイルが人気を博した。

　同車には、オーナーの父が「お金出すから絶対に付けろ」と言われたある装備があるという。昭和〜平成のセダンにはよく付いていたその装備とは。

　試乗で運転した矢作は、走り出しから「あー、楽だね。スムーズだねー」と話だし、「なめらか」「アクセル踏んだら思うよ『懐かしい』って。俺たちが知ってる“ザ・スタンダード”」と絶賛する。