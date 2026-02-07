ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体第１日が６日に行われ、日本は順位点２３点で２位につけた。

米国が同２５点で１位。ペアのショートプログラム（ＳＰ）で三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が自己ベストを更新する８２・８４点で１位となり、女子ＳＰでは坂本花織（シスメックス）が今季世界最高得点の７８・８８点でトップに立ち、ともに順位点１０点を獲得。アイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は６８・６４点で８位だった。１０チームによる団体は、７日の男子ＳＰとの合計順位点で上位５チームがフリーに進出する。

演技構成点の全３項目で９点台

坂本はダイナミックな動きに加え、高い表現力も際だった。主に芸術面を評価する演技構成点の全３項目で９点台の高得点をマーク。女子ＳＰの今季世界最高得点に「いいスタートを切れるようにという気持ちが強かった。この演技ができて満足」と笑顔を見せた。

自他共に認める「盛り上げ上手」。２０２２年北京五輪の団体は、チーム一丸で戦って銀メダルを獲得した。そのメダルは自宅に飾り、「何かあるたびに、正座して眺めます」という。見ていると当時の情景が脳裏に浮かぶ。「みんながあの辺に座って、自分が滑って、先生が見えて……。一人で思い返しては『よし、（次も）頑張ろう』と思える」。今も自らを突き動かす「宝物」だ。

仲間の姿、会場のて手拍子の感極まる

今大会、先陣を切ったアイスダンスの吉田、森田組が全力で挑む姿、それを後押しする会場の手拍子に感極まり、涙があふれた。女子の個人戦は大会期間の終盤で、団体に出れば調整は難しくなる。それでも出場したのは、現役最後と決めた五輪で仲間と「（北京と同じ）銀か、それ以上」のメダルをつかむため。夢見る最高の景色に向け、まず大きな一歩を踏み出した。（岡田浩幸）