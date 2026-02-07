櫻井海音、プロサッカー選手目指すもかなわず→『ブルーロック』蜂楽廻役に喜び「最大限の再現をしよう」
俳優の櫻井海音が7日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』製作報告会に登壇した。本作で蜂楽廻役を演じた思いを語った。
【集合ショット】高橋文哉＆高橋恭平ら出演者が大集合！『ブルーロック』製作報告会の模様
本作は、累計5000万部を突破した、週刊少年マガジンにて連載中の大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸／作画：ノ村優介）が原作。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが、たった一つの座を懸けて生き残りを争うサバイバルストーリー。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務める。
櫻井は「3歳の頃からプロを目指してサッカーをずっとやっていた」といい、「夢はかなわずだったんですけど、こうして今、蜂楽廻というキャラクターを演じることができて、『ブルーロック』にこうやって参加することができたことが、僕の過去の人生をすごく肯定してくれているような気がしますし、本当に大げさじゃなく、この『ブルーロック』という作品のために、僕はサッカーをやっていたんだなと、強く感じています」としみじみ。
原作ファンであることも明かし、「蜂楽というキャラクターもすごく好きで。僕ができる最大限の再現をしようと現場では常に思っていまして、ドリブルだったり、パスだったり、細かい蜂楽の技をたくさん再現しましたので、ぜひ楽しみにしていただければ」とアピールした。
役作りもストイックにこなしていたそうで「キャラクターによってもちろん違うんですけど、サッカーの筋肉って割とシュッとしている感じなので、撮影に入るまでに5キロぐらい体重を落としました」と明かしていた。
製作報告会には、櫻井のほか、主演の高橋文哉（潔世一役）をはじめ、高橋恭平 （千切豹馬役）、野村康太（國神錬介役）、西垣匠（成早朝日役）、橘優輝 （我牙丸吟役）、石川雷蔵（雷市陣吾役）、岩永丞威（伊右衛門送人役）、櫻井佑樹（今村遊大役）、倉悠貴（吉良涼介役）、松橋真三プロデューサーが登壇。浅野竣哉（久遠渉役）は体調不良で欠席となった。
製作報告会では、窪田正孝が“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者 ・絵心甚八（えご・じんぱち）役を演じることが発表された。また、映画公開日が8月7日となることも明かされ、新ビジュアルも解禁となった。
