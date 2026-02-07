ＷＢＣに出場する侍ジャパンの阪神・石井大智投手（２８）が７日、沖縄・宜野座キャンプでシート打撃に登板し、打者３人と対戦して被安打ゼロと貫禄の投球を見せた。ＮＰＢ球より「滑る」というＷＢＣ公式球を使用し、日の丸で共闘する坂本とピッチコムを介してサイン交換。「まだまだ詰めていかなきゃいけないところがある。実際の大会の試合までにはしっかり仕上げたい」と前を向いた。

２０２６年初の実戦形式のマウンド。先頭の島田を一ゴロに抑えると、米マイナー通算８５本塁打の新助っ人・ディベイニーは直球で空振り三振に仕留めた。続く侍ジャパンの佐藤も直球で詰まらせ、中堅フェンス手前の飛球で右腕に軍配。「これからじゃないですか。お互いに」と１か月後に始まる大舞台を想像した。「ファンの方の拍手がすごく大きくて。期待も感じられた」とスイッチが入った。

トップスピンをかけて落差を大きくした新フォークの仕上がりは「すごくいい落ち方をしていた。すごく手応えを感じた」と上々。ボール判定になったものの、佐藤に対する６球目で、ハーフスイングのような反応をさせるなど、坂本も「いいところにきていた。悪いという感触はない」と評価した。一方、久保田２軍投手チーフコーチが計測した結果「１球だけ（投球間の時間制限の）１５秒を過ぎたかなという話になった」とピッチクロックの課題も出た。

昨季は５３試合登板で１勝０敗３６ホールド、防御率０・１７。ＮＰＢ新記録の５０戦連続無失点、また球団新記録の４９イニング連続無失点と異次元の成績を残した。井端ジャパンでも勝利の方程式の一角を担い、ＷＢＣ連覇を目指す。「たくさんプレッシャーがかかる。できるだけ応援してくれたら」と石井。ＭＬＢのトップスターたちにも真っ向勝負を挑み、スコアボードに淡々と「０」を刻んでいく。（中野 雄太）