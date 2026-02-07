◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ５―４）鹿島（７日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京が鹿島を１―１からのＰＫ戦で下した。前半４４分、ＭＦ遠藤渓太の直接ＦＫで先制も、２分後にＣＫから鹿島ＤＦキムテヒョンに押し込まれ、同点とされた。前半４１分に退場者を出した鹿島に対し、ＦＣ東京は後半、数的優位を生かして、途中出場のＭＦ佐藤龍之介らを中心に攻め込んだが勝ち越し点は奪えず。９０分の戦いで決着はつかず、突入したＰＫ戦でＧＫキムスンギュの活躍もあり、勝ち点２を獲得した。

＊ ＊ ＊

今季、岡山から復帰し、１月のＵ―２３アジア杯では大会ＭＶＰの活躍を見せて日本を優勝に導いた佐藤龍。この日は後半１８分にピッチに入ると、積極的なプレーを披露し、両軍最多のシュート３本を放ち存在感を放った。

試合後は満足せずに「動き自体は悪くなかったが、同点の状態で１人少ない中だったので９０分間で１点取って勝ちたかった」と振り返った。ＦＣ東京サポーターからの声援には「テンションが上がった。アップの時にコールを聞いて、声量も大きく、サポーターの思いを感じ取れた。自分としてはモチベーションが上がった」と感謝。「こういった勝ち癖というのは、東京にもっともっと必要なことだと思うので、いいスタートが切れた」と開幕白星発進にうなずいた。

視察した日本代表・森保一監督は「途中から、数的優位の中、チームを勝たせる、ゴールをこじ開ける役割を担って出場していたと思う。シュート３本を打ち、ゴールに向かっていく（姿勢や）つくりの部分も、パスの配球でも、アグレッシブにチーム状況を理解した上で、賢くプレーしていた」と評価した。佐藤龍がＰＫ戦で最後５人目のキッカーを務め、成功させた場面については「最後、ＰＫ戦の５人目ということで、若い選手がチームの勝利を決める、プレッシャーのかかる中、おそらく順番はチームで決まっていたと思うが、任されて決めきる、強いメンタリティーも持ち合わせている」と語った。