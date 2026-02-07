◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 Ｃ大阪０―０（ＰＫ４―５）Ｇ大阪（７日・ヤンマースタジアム長居）

特別大会の開幕節で行われた大阪ダービーは、４万２１０１人の観衆のなか行われ、アウェーのＧ大阪がＰＫ戦を制した。

ホームのＣ大阪はオーストラリア出身で２年目のアーサー・パパス監督（４５）、Ｇ大阪はドイツ出身で新任のイェンス・ビッシング監督（３８）が指揮。４１分にＣ大阪ＤＦ田中隼人が危険なタックルにより、レッドカードで退場処分に。ホームのＣ大阪は１人少ない１０人で戦うことになった。

後半、一人多いＧ大阪はたびたび敵陣ペナルティーエリア内まで攻め込むが、Ｃ大阪の元韓国代表ＧＫキム・ジンヒョンの好セーブなどで、スコアレスのまま。Ｇ大阪は３９分、ＤＦ岸本武流がこの日２枚目のイエローカードをもらい退場に。ピッチ上は１０人対１０人となった。Ｇ大阪の元日本代表ＧＫ東口順昭もゴールを死守し、そのまま９０分が経過。ＰＫ戦に突入した。

日韓の元代表ＧＫ同士によるＰＫ合戦。両チーム４人連続で成功した後、Ｃ大阪５人目ＭＦ阪田のシュートはポストに当たって外れた。キムはＧ大阪ＭＦ安部のシュートを止めきれず、Ｇ大阪がダービーを制して勝ち点２を獲得。敗れたＣ大阪も同１を得た。