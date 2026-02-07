積雪の影響で開催が途中で中止となった東京競馬について、ＳＮＳ上では様々な反応が寄せられている。Ｘ（旧ツイッター）でも「東京競馬」がトレンド入りするなど、大きな反響を呼んでいる。

７日の東京競馬場は朝から時折、雪が強く降る状況。６Ｒ前には天候が「小雪」から「雪」に変更された。７Ｒまでは予定通りにレースが実施されたが、レース中は雪が舞う状況に。芝コースにも、うっすらと雪が積もった。

１４時０分に発走予定だった８Ｒ前には天候調査に。１４時１０分に「安全な競馬が困難である」としてＪＲＡから開催の中止、代替競馬および続行競馬は実施しないことが発表された。

思わぬ雪の「イタズラ」にネット上では、「８Ｒ以降中止になったからこそ、競馬場を徘徊しまくって思う存分に食べて飲んで帰宅」「頼むから明日の東京競馬無事に開催してほしい。東京新聞杯にぶっ込みたい」「明日もし東京開催中止の場合の過ごし方▶︎ＰＷで競馬▶︎居酒屋で競馬」「週末の楽しみを奪うのやめろ！！」「寝てる間に東京の競馬中止になったのか…」「昼から仕事してたら東京競馬中止になっとる」「ドラクエ２やってたから全然気づかなかった」「東京は挑戦する前に敗退（雪）」「お昼寝から起きたら東京競馬が７Ｒで終わってた」「明日競馬やるのか」「まさか！でしたねぇ」などのコメントが上がっている。