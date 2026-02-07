【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】フリースタイルスキーの近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が７日に出場を予定していたスロープスタイル予選を棄権した。５日の公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒。左ひざに痛みを訴えて救急車で搬送されていた。高尾千穂コーチによると、近藤は６日にはコースに入り、練習には参加していたという。競技スタート直前に無念の決断となった。

２２年北京五輪でも公式練習で右ひざを負傷し、２種目ともに無念の欠場。右ひざ前十字靭帯断裂、半月板損傷で手術を受けた。約１０か月の離脱を経て戦列復帰。２５年２月のＷ杯で自己最高の４位に入るなど、これまでにトップ１０が１１度。日本女子のエースとして、今大会では同種目で初の決勝進出を目指していた。開会式に合わせて日本オリンピック委員会を通じて「背負いすぎず、追い込みすぎず、何より心から楽しんでいる姿を見せられるよう全力でやり切る」とコメントしていた。

◆近藤 心音（こんどう・ここね）２００３年２月１９日、２２歳。長野・白馬村出身。父の影響で幼少期にスキーを始め、国内最大級の大会である２０年ＦＩＳ Ｏｚｅ Ｔｏｋｕｒａスロープスタイル（ＳＳ）、ビッグエア（ＢＡ）で２冠。２１年ＳＳで連覇。２１年世界選手権に初出場し、ＳＳ９位、ＢＡ１５位。２２年北京五輪は負傷欠場。昨年２月のＷ杯ＳＳで自己最高４位。通信制のＮＨＫ学園高卒。